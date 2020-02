Nord bei Nordwest, Arrival, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Welcome to the Jungle! Für die Topmodel-Anwärterinnen geht es in der zweiten Folge nach Costa Rica. An der Seite eines Male Models müssen sie beim Shooting mit Star-Fotograf Rankin als Dschungel-Schönheiten posieren. Die Herausforderung: Das Outfit designen die Nachwuchsmodels vorab selbst. Als Gast-Jurorin steht Topmodel Stella Maxwell Heidi Klum zur Seite.