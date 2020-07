München - Das LKA, die bayerische Polizeizentrale mit 1.800 Mitarbeitern und Sitz in der Maillingerstraße, bekommt einen neuen Chef: Harald Pickert (56), der zuletzt Polizeiinspektor im Innenministerium war, wird Nachfolger von Robert Heimberger (63), der Ende August in den Ruhestand geht. Pickert hatte, bevor er ins Ministerium ging, im Polizeipräsidium München verschiedene Leitungsfunktionen inne. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte ihn am Dienstag als "Idealbesetzung" fürs LKA und "ausgezeichnete Führungskraft". Pickert gilt als ausgesprochen menschlicher Chef.