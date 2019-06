Sven Ulreich: Nationalmannschaft statt Urlaub

Ulreich wollte eigentlich an diesem Montag in seinen Urlaub starten, doch dann änderte sich sein Reiseziel. Das deutsche Team versammelte sich am Sonntagabend ohne Bundestrainer Joachim Löw (Arterien-Quetschung nach einem Sportunfall) zu einem Kurztrainingslager im niederländischen Städtchen Venlo nahe der Grenze zu Deutschland. Dort muss Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg die DFB-Stars, die ihre Saison mit den Klubs teilweise schon länger beendet haben, nochmals in einen Topzustand versetzen.