Im Januar war eine Familie, die Eltern und ihr Sohn, erschossen in ihrem Haus in der oberbayerischen Stadt gefunden worden. Ein inzwischen 20 Jahre alter Mann hatte die Tat gestanden. In dessen Wohnhaus fand die Polizei ein ganzes Waffenarsenal - inklusive Kriegswaffen, Munition und Sprengstoffzutaten. Der 20-Jährige sitzt ebenso wie ein inzwischen 19 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter in Untersuchungshaft.