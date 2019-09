Noch immer schwer verliebt "Bachelorette" Gerda Lewis flaniert mit ihrem Keno übers Oktoberfest

Das Who's Who der deutschen Promiwelt findet sich derzeit auf der Münchner Theresienwiese ein, wo seit Samstag das Oktoberfest in vollem Gange ist. So auch die diesjährige "Bachelorette" Gerda Lewis (26), die mit ihrem Keno Rüst das Weinzelt beehrte. Dort hatte Benedikt Daller des gleichnamigen Trachtenhauses zur "Daller Tracht InStars Wiesn" geladen.