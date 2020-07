Noch ein süßes Foto Die Royals gratulieren - und Prinz George bedankt sich artig

"Vielen Dank an alle für die sehr freundlichen Glückwünsche zum heutigen Geburtstag von Prinz George!" - Mit diesem Kommentar versehen, posten die stolzen Eltern Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) ein weiteres, niedliches Foto ihres nun siebenjährigen Geburtstagkindes auf Instagram. Darauf ist er in einem Freizeit-T-Shirt auf einer Grünfläche zu sehen. Wie schon beim Vorgeburtstagsfoto von Dienstagnacht strahlt er auch hier bis über beide Ohren in die Kamera. Beim neuen Bild steht es zwar nicht dabei, denkbar ist aber, dass auch dieses Foto wieder von Mama Kate stammt.