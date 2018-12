Nirgendwo in Deutschland reicht der Mindestlohn für Alleinerziehende demnach, um es über das Hartz-IV-Niveau zu schaffen. Aufgrund der hohen Mieten und Lebenshaltungskosten haben es Alleinerziehende in Bayern besonders schwer: Sie müssten im Schnitt 11,09 Euro pro Stunde verdienen, um über die Runden zu kommen. Noch schlimmer sieht es in München aus: Hier müsste der Mindestlohn sogar 12,48 Euro betragen.