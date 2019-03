Niederlage gegen Tel Aviv Basketballer des FC Bayern kassieren Rückschlag in Euroleague

München - Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague einen Rückschlag im Kampf um das Erreichen der Playoff-Runde erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić verlor am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit 70:77 (31:33). Bei den Münchnern spielten einmal mehr Derrick Williams mit 17 Punkten und Danilo Barthel mit 16 Punkten am auffälligsten. Auf israelischer Seite zeigte Scottie Wilbekin mit 19 Zählern ein starkes Spiel.