Daher zählt jeder Sieg. Und wie eben jener an Ingolstadt abgegeben wurde, wurmte Schromm deutlich mehr als die verpasste Teilzeit-Tabellenführung. Seine Mannschaft war durch ein Eigentor von Ingolstadts Frederic Ananou (13. Minute) früh in Führung gegangen. "Da kriegen wir ein Geschenk, aber schenken dann gleich eines zurück", ärgerte sich Schromm am Mikrofon von "Magenta Sport" über die Szene in der 18. Minute, als Dennis Eckert nach einer unglücklichen Hachinger Kopfball-Abwehr postwendend den 1:1-Ausgleich erzielte. In der 32. Minute hätte der FCI das Spiel sogar komplett drehen können, doch Stefan Kutschke vergab einen Foulelfmeter.