Dortmund - Das personell stark geschwächte Team von Bundestrainer Joachim Löw musste sich nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Vor nur 45.197 Zuschauern am Mittwochabend in Dortmund erzielten Serge Gnabry vom FC Bayern in der 15. Minute und Kai Havertz von Bayer Leverkusen in der 22. Minute die deutschen Tore.