Präsidium will TSV 1860 aus der Abhängigkeit befreien

Die Vereinsbosse bieten Ismaik einmal mehr seine Unterstützung in Form von Sportsponsoring an, weitere Darlehen vergleichen sie mit einem "vergifteten Kurs." Dabei stellen Reisinger und Co. klar: Man habe nichts gegen den Jordanier, sondern gegen eine "seit mindestens eineinhalb Jahrzehnten (…) etablierte Form des Wirtschaftens, die den Klub immer wieder in schwere Zwangslagen geführt und in Abhängigkeiten verstrickt" habe. Daraus müsse sich Sechzig "befreien", wobei besagte mit einem Konsolidierungskurs verknüpfte Emanzipierung "nicht ohne Schmerzen" möglich sei.