"Nicht mein Ding" "GNTM 2020": Eines der Nachwuchsmodels verlässt die Sendung freiwillig

"Ein Model ohne Job, ist kein Model", stellt Heidi Klum (46) gleich zu Beginn der Sendung klar. In dieser Woche will sie sehen, wie konkurrenzfähig die Kandidatinnen in der echten Welt sind. Um das zu beweisen, müssen die Mädchen gleich sechs Castings meistern. Neben einer Beauty-Kampagne für die Haarprodukt-Marke got2b stehen Auftritte bei der Berliner Fashion Week in Aussicht, in den Modenschauen von Marcel Ostertag, Anja Gockel, Killian Kerner, Levis und Wolfgang Joop.