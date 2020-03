"Liebe Münchnerinnen und Münchner, als langjährig ehrenamtlich Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Rettungsdienst wenden wir uns hier mit einem besonderen Anliegen an Sie. Unabhängig davon, welche Partei Sie bei der Stadtratswahl am 15. März wählen, möchten wir Ihnen zwei Stadtrats-Kandidaten besonders ans Herz legen, die sich seit Jahren in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Rettungs- und Hilfsdienst oder bei der Feuerwehr einsetzen", steht auf dem Flyer. Gemeint sind die Stadtrats-Kandidaten Jens Luther und Michael Dzeba.