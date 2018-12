Ausraster, Gewalt oder Auffälligkeiten sind nicht bekannt

Der Grund für den (fahr)lässigen Umgang mit dem Straftäter lag an dessen handwerklichen Fähigkeiten – und an den zweifelhaften geschäftlichen Interessen der Haderthauers. Eine Firma, an der einige Jahre lang sowohl Hubert als auch Christine Haderthauer beteiligt waren, vermarktete die teuren Oldtimer-Automodelle, die im Bezirkskrankenhaus Ansbach und dann in Straubing von Roland S. angefertigt wurden.