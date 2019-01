Seit über 40 Jahren gibt es in Deutschland die Anschnallpflicht. Wer keinen Gurt anlegt und erwischt wird, muss ein Bußgeld zahlen! Auch in England ist das so. Doch die Royals halten sich nicht immer daran. Neuestes Beispiel: Prinz Philip, der nur wenige Tage nach seinem Autounfall erneut nicht angeschnallt hinterm Steuer saß.