Konkurrenz in anderen CSU-Kreisverbänden

Einfach dürfte es für Offman dennoch nicht werden. Wie aus dortigen Kreisverbandskreisen zu hören ist, drängen auch da junge Leute nach. Gute Chancen werden Leonhard Agerer, dem Orts-Chef aus Nymphenburg eingeräumt. Auch Christian Zöller vom Ortsverband Lerchenau, Sohn von Stadtrats-Urgestein Walter Zöller, werden Ambitionen nachgesagt.

Den ersten Schritt in diese Richtung hat Offman jedenfalls getan: Noch am Dienstagabend ist er wütend aus dem Bogenhauser Kreisverband ausgetreten. Und nun neues Mitglied bei den Nachbarn in Nord-West.

