Positiv fällt das freundliche Personal auf, welches sich sehr aufmerksam um seine Gäste kümmert und gute Cocktail-Vorschläge macht. Die Drinks sind gut, und für die Münchner Innenstadt vergleichsweise günstig. Die Hotelbar im NH München Bavaria ist sicher keine Bar, die nach einem Besuch noch lange im Gedächtnis bleibt. Wer jedoch ohne viel Drumherum einen guten Drink in einem angenehmen Ambiente trinken will, ist hier auf jeden Fall richtig – und das gibt es in München ja gar nicht mehr so oft.