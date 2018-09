München - Das Tattoo, das er trägt, ziert seine ganze Brust. "Believe" steht in großen Buchstaben zwischen den Schulterblättern, zu Deutsch: "Glaube". Herbert Paul steht bei Sechzig erst am Anfang seines Glaubensprozesses. Vor der Saison kam der Ingolstädter aus der Regionalliga Bayern vom 1. FC Schweinfurt 05 nach Giesing.