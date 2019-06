Arp: "Ich will mich optimal vorbereiten"

Am Donnerstag reiste Arp ins Trainingslager der Bayern-Amateure ins Stubaital, um vor dem offiziellen Trainingsbeginn am 8. Juli in Form zu kommen. "Ich will mich optimal auf meinen Start bei den Profis des FC Bayern vorbereiten und freue mich, dass ich diese Möglichkeit bei den Amateuren bekommen habe", sagte Arp.