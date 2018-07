Kristian Böhnlein: Schon immer 1860-Fan

Dort stellte sich Böhnlein am Mittwoch offiziell vor. "Hier bin ich im Paradies", so Böhnlein, denn: Wie Neulöwe Stefan Lex ist er von Kindesbeinen an ein Sechzger-Fan. An der Grünwalder Straße will er nach einer verpassten Chance bei seinem Jugendklub Hamburger SV auf den zweiten Anlauf im Profifußball Fuß fassen: "Ich bin definitiv ein Spätzünder."