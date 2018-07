Neuzugang des TSV 1860 "Muss ich anschauen lassen": Stefan Lex bricht Training ab

Stefan Lex: Zwangspause in der Vorbereitung?

Zuletzt hatte Lex, der vom FC Ingolstadt 04 verpflichtet worden war, beim beachtlichen 1:1 gegen den FC Basel in der Startelf gestanden. Wäre bitter für den 28-Jährigen, nun in der Vorbereitung auszufallen, wenn seine Kollegen den Grundstein für ihre Fitness legen und unter Trainer Daniel Bierofka und Interimscoach Günther Gorenzel in dessen Abwesenheit an den Automatismen feilen.