Als Gegenstück zur FIFA-Wahl des besten Fußballer des Jahres ("The Best") hat das Blatt die Wahl zu "The Worst", also "dem Schlechtesten", initiiert. Bei den Torhütern, Abwehrspielern, Mittelfeldakteuren und Stürmern gab es jeweils drei Nominierte, die in der Saison 2018/19 nicht überzeugen konnten. Insgesamt wurden bei der Wahl rund 150.000 Stimmen abgegeben.