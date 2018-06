München - Der TSV 1860 darf in einer Woche beim Trainingsauftakt Stürmer Adriano Grimaldi in den eigenen Reihen begrüßen. Am Montag absolvierte der Angreifer zuerst den Medizincheck in München, um dann am frühen Montagabend, kurz vor 18 Uhr, seinen neuen Vertrag in Giesing zu unterschreiben.