Bei den Fuggerstädtern konnte sich der Defensiv-Allrounder allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Im Januar 2018 folgte deshalb eine sechsmonatige Leihe in die erste polnische Liga zu Slask Wroclaw, in der vergangenen Saison lief er schließlich in der 2. Bundesliga für den SV Darmstadt 98 auf. Auf dem Platz besticht Rieder vor allem durch seine Flexibilität. Er kann in der Abwehr sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden, während seiner Zeit in Polen spielte er zeitweise sogar im defensiven Mittelfeld.