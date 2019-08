München - Hansi Flick ist ganz sicher einer der fleißigsten Bayern-Mitarbeiter beim Trainingslager am Tegernsee. Mit enormer Präzision baut der neue Co-Trainer der Münchner vor jeder Übungseinheit Hütchen und Stangen auf, zudem bringt er Bänder auf dem Rasen an, die das Spielfeld in unterschiedliche Zonen einteilen.