Winkler: Appendino ist "trotz seines jungen Alters schon sehr gereift und glänz durch seine Energie"

Der gebürtige Allgäuer aus Kempten sei "trotz seines jungen Alters schon sehr gereift und glänzt durch viel Energie in seiner Spielweise", sagte Münchens Sportchef Christian Winkler in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag.