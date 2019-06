Stefan Jovic: Der Spielmacher der, der in der Meisternacht zum Feierbiest mutierte, hat Begehrlichkeiten geweckt. Dem 28-jährigen Serben liegt wohl eine Anfrage der Houston Rockets aus der NBA vor. Pesic: "Wenn er dorthin wechseln kann, muss er wechseln – wenn er das will."

Nemanja Dangubic: Der Flügelspieler kam letzten Sommer als Radonjics Wunschspieler vom gemeinsamen Ex-Verein Roter Stern Belgrad. Lange unterschätzt überzeugte er als Rollenspieler vor allem in den Playoffs. Und empfahl sich damit für eine Weiterbeschäftigung.

Vladimir Lucic: Wie wichtig der Serbe für Bayern ist, zeigte er auch im dritten Finalspiel, in dem er 23 Punkte erzielte. Der Vizekapitän ist in den Fokus einiger Euroleague-Topklubs gerückt. "Wenn Bayern ihm ein Angebot macht, wird es ein sehr, sehr gutes Angebot sein, aber wir werden uns nicht von Beratern und Spielern irreführen lassen", so Pesic: "Wir werden kein Wettbieten machen."

Nihad Djedovic: Beim Finals-MVP deutet vieles auf eine schon erfolgte Einigung hin. "Ich habe immer gesagt, dass das mein Zuhause ist. Normalerweise bleibe ich hier", sagte Bayerns Rekordspieler, der seit 2013 beim Klub ist. Pesic: "Nihad kann seine Karriere in München beenden, wenn er will."

Williams - NBA oder Bayern München

Derrick Williams: Pesic bat den Amerikaner kürzlich zu einem Treffen mit Präsident Uli Hoeneß im Freihaus Brenner am Tegernsee. "Entweder gehe ich in die NBA zu einem Verein, wo ich eine Rolle habe und spielen kann, oder ich möchte hierbleiben", habe Williams dabei laut Pesic gesagt. Sein Schluss: "Wenn die NBA nicht infrage kommt, bin ich mir sicher, dass wir einen Weg finden, dass er bleibt." Am 1. Juli öffnet in der NBA das Transferfenster.

Milan Macvan: Nach seinem zweiten Kreuzbandriss in Folge verpasste der Serbe, 29, die komplette Saison. Pesic hat ihn aber noch nicht abgeschrieben. Aber: "Er muss erst mal richtig gesund werden."

Devin Booker: Der Center sei Pesic "sehr ans Herz gewachsen". Er spielte nach mehrmonatiger Verletzungspause starke Playoffs. Pesic sagte: "Er war da, wenn er gebraucht wurde." Das wird er auch in Zukunft.

T.J. Bray: Nummer zehn ist (noch) kein Bayer. Der Aufbauspieler aus den USA von Halbfinalgegner Vechta empfahl sich aber etwa mit 38 Punkten in Spiel drei in München. "Der Verein, der ihn unter Vertrag nimmt, hat eine richtig gute Entscheidung getroffen", sagte Pesic.

