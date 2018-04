Nach Sieg in Schweinfurt Löwen-Trainer Daniel Bierofka macht den Abflug

Der TSV 1860 hat durch den 3:1-Auswärtssieg am Samstag beim 1. FC Schweinfurt 05 für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft der Regionalliga Bayern gesorgt. Trainer Daniel Bierofka hat seiner Elf zwei Tage freigegeben - Bierofka selbst will sich in der kommenden Woche in Köln für höhere Aufgaben empfehlen.