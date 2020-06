In Europa wird der neue Explorer als Teil der Elektrifizierungs-Initiative von Ford (18 Strom-Modelle bis Ende 2022) gesehen und nur mit Plug-in-Hybrid-Antrieb angeboten. Aber mit was für einem. Der drei Liter große V6-Benziner bringt es in Zusammenarbeit mit einem 102 PS starken E-Motor auf knackige 457 PS und ein beachtenswertes Drehmoment von 825 Newtonmetern. Natürlich per Automatik – mit zehn Gängen. Und mit Allradantrieb plus diversen Sepzial-Modi für alle Fälle.