Noch höhere Mieten sind unzumutbar

OB Reiter hält diesen Vorstoß für völlig falsch. Dass so etwas aus einem sozialdemokratisch geführten Haus kommt: "Unverständnis ist da noch milde ausgedrückt", sagte Reiter am Dienstag. Denn eines sei klar: Die geplante Reform werde die Mieten in Ballungsräumen noch weiter nach oben treiben.