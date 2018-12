Neues zur Grundsteuer Appell an den Finanzminister

Mieter sollen nicht weiter belastet werden

Die Grundsteuer müsse endlich wieder eine Steuer werden, die die Eigentümer belaste, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Es darf kein Modell geben, bei dem die Mehrbelastung am Ende bei den Mietern landet", so Reiter am Mittwoch im Stadtrat.