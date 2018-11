Radikale Ansage an Großunternehmen

Im Wesentlichen geht es um regulative Eingriffe. So möchte die SPD Großunternehmen nur dann eine Erweiterung genehmigen, wenn die Firmen über Werkswohnungen nachweisen können, dass die neuen Mitarbeiter auch etwas zum Wohnen haben werden. Städtische Flächen will die SPD nur noch an Firmen vergeben, die einen Münchner Mindestlohn von 12,50 Euro zahlen. Und den zunehmenden Lieferverkehr will die SPD eindämmen, indem sie Hermes, UPS und Post an der Stadtgrenze stoppt. Dort soll dann ein kommunaler Lieferdienst die Zustellung der Pakete übernehmen. (Lesen Sie auch: SPD-Forderung: Bogenhausen braucht mehr Polizisten)