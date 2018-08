In Bayern kommen laut der Roten Liste gefährdeter Bienen Bayerns 506 Wildbienenarten vor. "Davon gelten 40 leider als ausgestorben oder verschollen", sagt Münchausen.

Wildbienen: München bietet ideale Bedingungen

Gerade München bietet wegen seines Mikroklimas und der kleinräumigen Strukturen ideale Bedingungen für die Wildbienen, heißt es. "Urbane Flächen lassen sich für Wildbienen schon mit einfachen Mitteln optimieren", so Münchhausen. Vor drei Jahren hat man das Projekt bereits in Hamburg gestartet, dort habe es gut funktioniert. Im Juni startete man ebenfalls in Berlin.

