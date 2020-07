Sophia Vegas: Neues Leben ohne TV-Kameras

Die heute 32-Jährige erklärt auf Instagram: "Ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht glücklicher sein könnte." Statt ständigem Reisen mit Ehemann Daniel und der permanenten Suche nach dem perfekten Äußeren (und Instagram-Bild) will Sophia Vegas mittlerweile nur noch für die einjährige Tochter Amanda da sein und nicht mehr so oft das Rampenlicht suchen, welches sie einst gelockt hatte.