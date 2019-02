München - Allach, Schwabing, Milbertshofen, Altstadt – an einigen Stellen in der Stadt stehen sie noch: frühere Hochbunker. Viele werden längst neu genutzt, allerdings nicht alle. Der Bunker an der Blumenstraße am Ende der Schrannenhalle zum Beispiel. Der wurde in den 70er Jahren saniert, als Zuflucht im Falle eines Atomangriffs, danach gab es immer wieder Ideen für eine neue Nutzung, von der Gastronomie bis zum Luftschutz-Museum.