Neues Referat und neues Gebäude für schnellere Verkehrswende

Das neue Amt soll in Sendling seine Arbeit aufnehmen, in einem Bürogebäude an der Implerstraße mit den Hausnummern 7 bis 9. Dort ist auf 9.000 Quadratmetern Platz für mindestens 300 Arbeitsplätze. So steht es in einer Vorlage, die am Mittwoch im Personalausschuss des Stadtrats auf den Tisch kommt. Falls das nicht reicht, lassen sich "bedarfsorientiert" in einem benachbarten Verwaltungsgebäude noch Arbeitsplätze einrichten.