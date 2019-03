München - Das Konzept bei Fink’s Südtiroler Knödelküche ist so klar, wie das helle, kieferndominierte Lokal, in dem serviert wird: Es gibt Knödel aus Südtirol von Familie Fink. Die Finks führen in dritter Generation das Gasthaus Fink in Bozen – jetzt haben die Brüder Johannes (23) und Valentin (30) eine kleine Dependance in München eröffnet.