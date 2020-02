München - In einem Monat, am 15. März, ist Kommunalwahl, in deren Zuge es auch einen neuen Münchner Oberbürgermeister geben könnte. Der amtierende OB Dieter Reiter hat nun ein neues Lied veröffentlicht, die Münchner SPD teilte das Video zur "München-Hymne" am Freitagmorgen auf ihrer Facebookseite.