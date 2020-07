Neues Lebensjahr Laura Müller feiert 20. Geburtstag: Was bringt die Zukunft?

Kirchliche Trauung und Nachwuchspläne

Abseits ihrer beruflichen Pläne wird ihr Weg weiter an der Seite von Michael Wendler sein: "Egal, wie viel Gegenwind wir bekommen und auch noch bekommen werden. Du bist der Mann meiner Träume und ich werde immer zu Dir stehen", schrieb Müller 2019 in einem Instagram-Post. "Wir haben so viele Ziele, die wir uns erfüllen möchten. Wir starten in eine traumhafte Zukunft zu zweit mit deiner wundervollen Tochter und meiner wundervollen Familie." In der Doku-Soap "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika" ließ das Paar auch einen Kinderwunsch durchklingen: "Ich sehe mich in zehn, 15 Jahren verheiratet, mit Kindern, gerne auch zwei", erklärte Michael Wendler mit Zustimmung seiner - damals noch - Freundin.

Doch zunächst steht eine weitere Hochzeitsfeier an: Das Paar möchte seine Fans auch noch am letzten Schritt des persönlichen Happy Ends teilhaben lassen und lässt seine kirchliche Trauung durch TV-Kameras begleiten. Die Verlobung wurde im April gefeiert, die standesamtliche Trauung fand bereits im Juni statt. Eigentlich sollte die Hochzeit vor laufenden Kameras am 2. August in Las Vegas gefeiert werden, musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch auf den Herbst verschoben werden. TV-Auftritte, Influencer-Jobs, das Eheleben mit Michael Wendler - was wird Laura Müller in Zukunft erwarten?

Laura Müller bleibt Laura Müller

Nena Schink, Autorin des Buches "Unfollow! Wie Instagram unser Leben zerstört", prophezeite im Februar 2020 im Interview mit spot on news: "Ich glaube, dass Laura Müller sehr viel Geld verdienen wird. Sie scheint das jetzt alles sehr clever für sich zu nutzen. Die 'Let's Dance'-Teilnahme adelt sie. Ich fand zudem ihre Entscheidung klug, nicht in das Dschungelcamp zu gehen. Wenn sie ihre Karrierechancen weiter so gut nutzt, ist sie vielleicht bald berühmter als Michael Wendler."

Damit ihr das gelingt, hat sich Laura Müller zumindest schon einmal gesichert, dass sie in der Öffentlichkeit weiterhin als Marke Laura Müller wahrgenommen wird. Der Hintergrund: Zum Unmut von Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg (49) hatte sie bei der Eheschließung den Namen Norberg angenommen. Doch dann änderte Laura Müller ihren Instagram-Namen wieder in "Laura Sophie Müller" um. Im Interview mit RTL erklärte sie dazu: "Öffentlich werde ich immer Laura Müller sein." Aber: "Das größte Kompliment ist, zu heißen wie sein Mann. Wir sind verbunden, wir sind eine Einheit und da soll uns nichts trennen."