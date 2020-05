Neues Leben in Los Angeles Harry und Meghan sollen die Nanny der Beckhams engagiert haben

"Genau das, was Harry und Meghan gesucht haben"

"Rebecca ist äußerst diskret, fleißig und professionell und arbeitet seit Jahrzehnten mit absoluten Top-Promis zusammen" - das soll ein Insider "The Sun" verraten haben. "Sie ist genau das, was Harry und Meghan gesucht haben und wurde ihnen wärmstens empfohlen." Damit holen sich die Ex-Royals eine Top-Nanny in ihr Los-Angeles-Team, zu dem angeblich auch Talent-Agent Nick Collins, Manager Andrew Meyer und Hollywood-Anwalt Rick Genow gehören sollen. Nach ihrem royalen Abgang und dem Umzug in die USA wollen Harry und Meghan ihr Glück als Promi-Paar in Hollywood versuchen.