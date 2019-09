Neues Interview Lucas Cordalis über Papa Costa: "Mein Vater wollte gehen"

Die Urne steht bei der Mama

In seinen letzten Stunden sei Costa Cordalis nicht alleine gewesen. "Meine ganze Familie war bei ihm, er war nie allein", erklärt sein Sohn. "Ich bin meiner Frau wahnsinnig dankbar, dass sie mich so unterstützt hat und sich in dieser schweren Zeit so liebevoll um Sophia [Anm. d. Red.: die Tochter des Paares] gekümmert hat und mir den Rücken freigehalten hat." Für die Katze sei das "selbstverständlich" gewesen, wie sie selbst entgegnet.