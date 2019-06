Neues Interview James Middleton über seine "lähmende Depression"

Im Januar dieses Jahres war James erstmals mit seiner Depression an die Öffentlichkeit gegangen. In einem Artikel für die "Daily Mail" beschrieb er die Krankheit als "Krebs für das Gehirn". In dem neuen Interview erzählt er nun, wie sie ihn gelähmt habe und ihm auch seine Familie nicht helfen konnte. Demnach wussten seine Eltern, dass etwas nicht gestimmt habe, "aber ich wollte sie nicht in meiner Nähe haben. Ich verstummte und kommunizierte überhaupt nicht mehr mit meiner Familie". Erst, als er eines Tages nicht mehr aus dem Auto steigen konnte, um seinen Arbeitstag zu beginnen, holte er sich Hilfe.