Da die Wiesn und alle anderen Volksfeste wegen der Corona-Krise ausfallen, hat der umtriebige, aber öffentlichkeitsscheue Toni umgesattelt: vom Zelt- zum Zaunkönig. Mitte letzter Woche hat er den neuen Holzzaun um den Biergarten am Viktualienmarkt in Windeseile aufgebaut. Klar, wer es schafft, das Oktoberfest in zehn Wochen zu erschaffen, für den macht sich so ein Zaun mit einem Wimpernschlag. Nach AZ-Informationen sollen die Wirte Hochreiter vom neuen Holzzaun so begeistert sein, dass sie ihn auch nach Corona stehenlassen wollen, weil er auf gemütliche Weise ungebetene Gäste fernhält.