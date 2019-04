Neues Foto wirft Fragen auf Geht es Costa Cordalis wieder schlechter?

Die Sorge um Costa Cordalis (74, "Anita") flammt erneut auf. Daniela Katzenberger (32) hat in ihrer Instagram Story ein Foto hochgeladen, das Fragen zum Gesundheitszustand ihres Schwiegervaters aufwirft. Das Bild zeigt Lucas Cordalis (51) an einem Krankenbett. Er hält allen Anschein nach die Hand seines Vaters. Dieser ist zwar nicht vollständig zu sehen, am Bildrand ist allerdings etwas von seinem typischen schwarzen Haar zu erkennen. Ob das Bild in einem Krankenhaus aufgenommen wurde, ist unklar. Daniela Katzenberger fügte zu dem Foto ein Herzchen-Emoji hinzu.