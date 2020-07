Architekten orientieren sich am denkmalgeschützten Nachbarhaus

Am Münchner Bahnhofsplatz bildet das barock ausgeschmückte Nachbarhaus Bayerstraße 27 – bekannt durch seine Arkade am Gehweg – ein Ensemble mit der Fassade des früheren Kaufhauses Tietz und dem alten Telegrafenamt im Stil der Neurenaissance, in dem heute das 25-hours-Hotel residiert.