Neues Buch "Herbstbunt" Thomas Gottschalk: Kleiner Seitenhieb gegen Noch-Ehefrau Thea?

Seit März dieses Jahres gehen Thomas (69) und Thea Gottschalk (73) getrennte Wege. Ob das Feuer-Inferno in Malibu, das im November 2018 den Wohnsitz der Eheleute völlig zerstört hatte, eine treibende Kraft war? In seinem neu erschienenen Buch "Herbstbunt" berichtet der Entertainer über die Katastrophe. Und darüber, wie er mit dem Verlust umgeht - in beiderlei Hinsicht.