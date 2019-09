Neues Buch erscheint Elena Uhlig, Fritz Karl und vier Kinder: "Alle Mann im Familienbett"

Stadt oder Land?

Mit viel Humor geht Uhlig in ihrem neuen Werk die Themen Umzug und Möbelkauf an: Ein Umzug an sich sei schräg, so die Autorin: "Man packt sein Leben ein und verfrachtet es woanders hin. Dabei ist man so konfus im Kopf, weil man immer denkt, man hat was vergessen. Eine Tür zumachen, ist für mich ganz schwierig. Auch wenn ich weiß, dass die neue schon offen steht.