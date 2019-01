RB Leipzig will den Nationalstürmer unbedingt halten, pocht aufgrund der restlichen verbleibenden Vertragslaufzeit (bis 2020) allerdings auch auf eine Entscheidung des 22-Jährigen. Mit anderen Worten: Werner spielt in der kommenden Saison nur in Leipzig, wenn er auch einen neuen Vertrag unterzeichnet. Nun scheinen die "Roten Bullen" zu ungewöhnlichen Methoden zu greifen. So soll das neueste Vertragsangebot eine Ausstiegsklausel für zehn Top-Vereine in Europa umfassen. Das berichtet die "Bild".