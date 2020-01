Authentisch indische Küche am Viktualienmarkt

Reens Gäste sind so international wie ihre Mitarbeiter, deshalb ist die Karte auf Englisch. Wer nachfragt, erfährt, dass Papri Chaat (6,90 Euro) traditionelles Streetfood in Nordindien ist, das auf den Straßen Delhis in mobilen Garküchen angeboten wird. Die knusprigen Waffeln mit Kichererbsen, Joghurt, Granatapfelkernen und den winzigen Knuspernudeln Sev sind eine geschmackliche Wucht, frisch, knusprig und mächtig zugleich.