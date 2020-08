Grünwald - Wenn Gastronom Ugo Crocamo ein neues Lokal eröffnet, lassen die VIPs nicht lange auf sich warten. Am Münchner Promenadeplatz führt er eine Pizza-Bar-Lounge, in der er viele VIP-Gäste empfängt. Jetzt hat er auch in Grünwald ein H'ugo's eröffnet.